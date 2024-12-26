Какие выплаты предоставляет государство на отопительный сезон

В 2024 году в целом около 245,5 тысяч домохозяйств получили финансовую поддержку на сумму 3,4 миллиарда гривен из разных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Из этой суммы 2,4 миллиарда гривен (для 198 тысяч домохозяйств) было выделено из государственного бюджета Украины.

Размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее доходов.

Важно! Чем ниже уровень доходов, тем большую часть расходов на топливо покрывают средства государственного бюджета или международных организаций.

Как рассчитывается выплата

Предоставление дополнительной поддержки на период отопительного сезона 2024/25 года осуществляется с учетом таких норм и показателей стоимости твердого печного топлива:

Минимальные нормы для предоставления льгот:

Объем топлива, способного обеспечить 12 064 500 килокалорий тепла. Это эквивалентно примерно 6,22 тонны свежесрубленной древесины (влажностью 50%) или 1,87 тонны каменного угля, доступного на рынке Украины. Минимальные нормы для предоставления субсидий:

Объем топлива, что обеспечивает 14 367 096 килокалорий тепла на домохозяйство за год. Это соответствует около 7,41 тонны свежесрубленной древесины (влажностью 50%) или 2,23 тонны каменного угля. Предельный показатель стоимости:

Стоимость 1 килокалории тепла установлена на уровне 0,001239538695 гривны. Индексация стоимости:

В следующих отопительных сезонах указанные предельные показатели стоимости будут индексироваться с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Важно! Если домохозяйство уже получает субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, дополнительных заявлений подавать не нужно. Пенсионный фонд обладает всеми необходимыми данными для перечисления средств на карточный счет получателя.