Гроші на дрова: хто може отримати державну допомогу на зимовий сезон

В Україні можна отримати додаткові кошти на закупівлю дров у межах експериментального державного проєкту. Проєкт стартував у 2023 році й триватиме також в опалювальний сезон 2024-2025 року.

Яку суму можна отримати

Проєкт має на меті полегшити зимовий період для людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Держава надає ресурси для опалення в регіонах, де неможливе газове опалення.

Максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива становитиме 16,234 гривні на рік для однієї родини, а пільговики можуть отримати 13,6 тисячі гривень.

Важливо! При розрахунку субсидії на дрова враховується дохід членів родини за минулий рік, з особливою підтримкою для вразливих категорій населення.

Як оформити субсидію

Процедура оформлення субсидії на дрова є аналогічною процесу отримання житлової субсидії. Щоб отримати субсидію, потрібно: