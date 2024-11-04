Яку суму можна отримати
Проєкт має на меті полегшити зимовий період для людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Держава надає ресурси для опалення в регіонах, де неможливе газове опалення.
Максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива становитиме 16,234 гривні на рік для однієї родини, а пільговики можуть отримати 13,6 тисячі гривень.
Важливо! При розрахунку субсидії на дрова враховується дохід членів родини за минулий рік, з особливою підтримкою для вразливих категорій населення.
Як оформити субсидію
Процедура оформлення субсидії на дрова є аналогічною процесу отримання житлової субсидії. Щоб отримати субсидію, потрібно:
- Звернутися до місцевого органу соціального захисту.
- Подати заяву на субсидію на дрова.
- Надати декларацію про доходи за минулий рік.
- У деяких випадках може знадобитися довідка, що підтверджує використання пічного опалення та дров.