За ці гроші можна придбати ліки лише українського виробництва. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Урядовий портал.

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Українці зможуть придбати ліки за "1000 гривень Зеленського"

Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зустрілися з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків у п'ятницю, 1 листопада.

Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва,

– заявила українська посадовиця.

За її словами, до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Це дозволить підтримати не тільки громадян, а й українських фармвиробників.

Вона також нагадала, що під час дії попередньої програми "єПідтримка" та програми допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень у 2021 – 2022 роках, українці витратили понад 500 мільйонів гривень на медикаменти.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент Зеленський оголосив про виплату кожному українцю по 1 000 гривень, яку можна буде витратити на українські товари, комунальні послуги, квитки "Укрзалізниці", й відповідно ліки українського виробництва.