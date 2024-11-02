За эти деньги можно приобрести лекарства только украинского производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Украинцы смогут приобрести лекарства за "1000 гривен Зеленского"

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко и министр здравоохранения Виктор Ляшко встретились с представителями фармацевтических сетей и производителей лекарств в пятницу, 1 ноября.

Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн еПоддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства,

– заявила украинская чиновница.

По ее словам, к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Это позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

Она также напомнила, что во время действия предыдущей программы "еПоддержка" и программы помощи в размере 6,5 тысяч гривен в 2021 – 2022 годах, украинцы потратили более 500 миллионов гривен на медикаменты.

Напомним, что на прошлой неделе Президент Зеленский объявил о выплате каждому украинцу по 1 000 гривен, которую можно будет потратить на украинские товары, коммунальные услуги, билеты "Укрзализныци", и соответственно лекарства украинского производства.