Не отримали очікуваних надбавок: деякі пенсіонери не задоволені індексацією виплат

Попри обіцянки влади надати суттєві доплати до пенсії, деякі українці висловлюють незадоволення з приводу розміру отриманих надбавок. Водночас березнева індексація охопила майже 10 мільйонів пенсіонерів.

Чи в усіх зросли виплати внаслідок індексації

Багато людей висловлюють невдоволення, що, попри узагальнені заяви про універсальне підвищення на 100 гривень, на практиці ситуація виявилася складніша. Річ у тім, що в офіційних документах не вказано про обов'язкове збільшення пенсій мінімум на 100 гривень, як це обіцяли раніше.

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Відтак, деякі пенсіонери отримали лише несуттєве зростання пенсії – до 100 гривень, яке є результатом додаткових виплат за стаж, а не індексації. Водночас виникла плутанина щодо осіб, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2023 роки.

Хто залишився взагалі без індексації

! Слід взяти до уваги й те, що підвищення пенсій відбувається також через перерахунок у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, яке вже закладено в законі, тому не пов'язане з індексацією, яка згадується в постанові.

Водночас цьогорічна індексація пенсій обійшла стороною деякі категорії пенсіонерів, а саме:

Колишніх судових працівників і прокурорів, яким із 1 березня не було проведено перерахунку пенсій. Осіб, чиї місячні виплати досягають розміру в десять мінімальних пенсій, що еквівалентно сумі у 23 610 гривень. Оскільки це максимальний пенсійний розмір в Україні, він не підлягає індексації.

Як зміняться виплати для пенсіонерів із 1 квітня



Відповідно до чинного законодавства, пенсіонери старше 65 років з повним стажем мають отримувати щонайменше 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати. Зараз цей показник – 2840 гривень, з квітня це буде вже 3200 гривень.

Зауважте! Нині мінімальна зарплата, яку отримують українці – 7100 гривень. З 1 квітня вона зросте до 8000 гривень.

Також зростуть пенсії пенсіонерів, що працюють. Їхні виплати збільшаться завдяки новонабутому стажу.