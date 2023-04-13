Новий вид пенсій: хто з українців може отримати на 7 тисяч більше

Тепер меценати зможуть допомогти своїм родичам та знайомим отримати більші виплати на 7 тисяч гривень. Це новий вид пенсій, благодійником якої може стати будь-який громадянин України.

Меценатські пенсії у 2023 році

Громадяни, які проживають в Україні або ж перебувають за кордоном, можуть здійснити пожертву в Пенсійний фонд. Таким чином вони можуть збільшити розмір пенсії своїм батькам, бабусям, дідусям та просто близьким людям.

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Закон, ухвалений ВР у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено,

– розповіла голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Відповідно до цього, якщо меценат перерахую на рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч отримає пенсіонер для якого здійснили пожертву, а 3 тисячі гривень відправлять на пенсії іншим.

У 2025 році настане критичний момент для виходу на пенсію: у чому справа

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, українцям потрібно мати щонайменше 30 років стажу. Відтак щороку вимоги до стажу збільшуватимуться на рік. Отже, до 2028 року норма становитиме аж 35 років.

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Втім найкритичнішим роком станеЗа словами науковиці Лідії Ткаченко, в середньому у 60 років українці мають десь 32 роки стажу. Тому вийти на пенсію вчасно у 2023 році вони ще зможуть, а от у 2025 році вже ні.

Крім того, з початком повномасштабної війни уряд дозволив українцям не платити ЄСВ, відповідно стаж таким громадянам не зараховується.