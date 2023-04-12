Що відомо про новий закон

Українці, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

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Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів ПФУ або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

Тож закон №2981-ІХ буде урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Зверніть увагу! Закон поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та залишили їх.