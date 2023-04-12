Что известно о новом законе

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, или ставшие лицами с инвалидностью, или потерявшие кормильца и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии.

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Так, они не могут напрямую обратиться в органы ПФУ или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи.

Закон №2981-ІХ будет урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Закон распространяется также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их.