Чому українці перестали брати кредити, як змінилася економічна ситуація в Україні у 2023

На початку повномасштабного вторгнення більшість людей опинилися у скрутному становищі. Значна кількість українців залишилися без роботи, житла та своїх заощаджень. Саме у цей період кредити стали платформою для виживання. Зараз ситуація кардинально змінилась.

Покращення економічної ситуації в Україні

Банкір Дмитро Замотаєв заявив, що при сприятливих економічних обставинах, обсяг "проблемних" кредитів може скоротитися на 28%, передає 24 Канал.

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Експерт пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення українці опинилися у скрутному становищі, через що і відбувся бум на такого роду кредитування. За словами Дмитра, з 24 лютого 2022 року кількість "неробочих" кредитів зросла з 17% до 31%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Мусимо констатувати, що суттєве зростання проблемних позик викликане виключно наслідками збройної агресії, тобто, іншими словами, форс-мажорними або ж непоборними обставинами

Негативна тенденція прослідковувалась аж до першого кварталу 2023 року, тоді кількість позик досягла пікової точки – 32%. Однак наразі ситуація змінюється. З ІІ кварталу 2023 року українці почали активне закриття боргів.

Позитивні зміни на фронті стали причиною стрімкого економічного зростання. Населення поступово відроджує діяльність, що зупинилася через військові дії.

Чому українці перестали брати кредити

Поступова деокупація українських земель та повернення громадян з закордону – відроджує місцеву промисловість. Неможливо заперечувати той факт, що за час перебування за межами України, деякі люди покращили своє фінансове становище і накопичили певний капітал. Збільшення платоспроможності дало можливість українцям гасити кредити і знову мати заощадження.

Дмитро відмічає, що усі фінансові установи також із розумінням поставились до громадян. Деякі запровадили кредитні канікули, хтось значно зменшив відсоток.

Лояльна політика банків до позичальників, з одного боку, позитивно вплинула на громадян, що вимушено не мали змоги розраховуватися за кредитами, а з іншого – це стало суттєвим фактором певної стабілізації банківської системи. Адже всі чудово розуміли, особливо в перші місяці від повномасштабного вторгнення, що економіка країни, і банківська система зокрема, перебувають у дуже хиткому стані, який, простими словами, міг перерости у лавину банкрутств,

– каже Дмитро.

Завдяки наполегливій праці українці змогли маховик економіки в Україні. Проте, як зазначає експерт, не всі змогли просто розпрощатися з боргами. Деякі громадяни стали жертвами мікрокредитних організацій та власних фінансових упереджень. Варто уважно ставитися до власного благоустрою і не грузнути у масиві боргів.