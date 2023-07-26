Улучшение экономической ситуации в Украине

Банкир Дмитрий Замотаев заявил, что при благоприятных экономических обстоятельствах объем "проблемных" кредитов может сократиться на 28%. 24 Канал.

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Эксперт объяснил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы оказались в затруднительном положении, из-за чего и произошел бум на такого рода кредитование. По словам Дмитрия, с 24 февраля 2022 года количество "нерабочих" кредитов выросло с 17% до 31%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Должны констатировать, что существенный рост проблемных ссуд вызван исключительно последствиями вооруженной агрессии, то есть, другими словами, форс-мажорными или же непреодолимыми обстоятельствами

Негативная тенденция прослеживалась вплоть до первого квартала 2023 года, тогда количество ссуд достигло пиковой точки – 32%. Однако ситуация меняется. Со ІІ квартала 2023 года украинцы начали активное закрытие долгов.

Потребительский или нерабочий кредит – это предоставление денежных средств кредитодателем частному лицу на его личные нужды, то есть на проживание, а не коммерческую деятельность.

Положительные конфигурации на фронте стали предпосылкой стремительного экономического роста. Население постепенно возрождает деятельность, остановившуюся из-за военных действий.

Почему украинцы перестали брать кредиты

Постепенная деоккупация украинских земель и возвращение граждан из-за границы – возрождает местную промышленность. Невозможно отрицать тот факт, что за время пребывания за пределами Украины некоторые люди улучшили свое финансовое положение и накопили определенный капитал. Увеличение платежеспособности позволило украинцам гасить кредиты и снова иметь сбережения.

Дмитрий отмечает, что все финансовые учреждения также с пониманием отнеслись к гражданам. Некоторые ввели кредитные каникулы, кто-то значительно уменьшил процент.

Лояльная политика банков к заемщикам, с одной стороны, положительно повлияла на граждан, вынужденно не имевших возможности рассчитываться по кредитам, а с другой – это стало существенным фактором определенной стабилизации банковской системы. Ведь все прекрасно понимали, особенно в первые месяцы от полномасштабного вторжения, что экономика страны и банковская система в частности находятся в очень шатком состоянии, которое, простыми словами, могло перерасти в лавину банкротств,

– говорит Дмитрий.

Благодаря упорному труду украинцы смогли запустить маховик экономики в Украине. Однако, как отмечает эксперт, не все смогли просто расстаться с долгами. Некоторые граждане стали жертвами микрокредитных организаций и финансовых предубеждений. Следует внимательно относиться к собственному благоустройству и не вязнуть в массиве долгов.