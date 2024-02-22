Нова фінансова допомога в Польщі: хто може отримати

Для українців продовжили термін законного перебування на території Польщі до 30 червня 2024 року. До того ж нашим біженцям виплатять нову фінансову допомогу.

Хто можу отримати допомогу

Нову програму фінансової підтримки ініціювала Перемишлянське Об'єднання українців у Польщі. Отримувачу виплатять три виплати по 850 злотих (8 172 гривні).

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На неї можуть претендувати вразливі категорії українців, які мають документ PESEL UKR. Також виплати доступні людям, які переїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Гроші можна отримати через систему BLIK.

Також потрібно відповідати одній із категорій:

у сім'ях є вагітні або ті, хто годує грудьми;

у сім'ях є люди з інвалідністю, що впливає на працездатність;

у сім'ях є люди з хронічними та онкологічними захворюваннями;

представником сім'ї є особи, які належать до етнічних груп;

одинока мати і член сім'ї, у якій троє дітей.

Хто ще може отримати такі виплати

люди від 55 років;

особи, які залишилися без майна і житла внаслідок війни;

особи, які раніше проживали в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

безробітні (або тим, хто працює неповний робочий день).