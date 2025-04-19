Як отримувати українську пенсію тим, хто проживає за кордоном

Громадяни, що перебувають за кордоном, можуть отримувати українську пенсію. Зокрема вони можуть оформити її дистанційно.

Українська пенсія для громадян, що перебувають за кордоном

Це робиться на сайті Пенсійного фонду, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українці, які виїхали за кордон та, перебуваючи там, досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України,

– йдеться у повідомленні.

Такі пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати на картку українського банку. Однак також вони мають право отримати виплати міжнародними переказами через Укрпошту.

Як пише Visit Ukraine, для подання заяви необхідно зайти до особистого кабінету на веб-порталі та авторизуватися. Потім у розділі "Про пенсійне забезпечення" необхідно вибрати "Заява про призначення пенсії".

До онлайн-заявки потрібно додати кольорові скан-копії документів у форматах PDF або JPG:

паспорт громадянина України;

довідка з ідентифікаційним кодом;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30.06.2000 року (за бажанням);

документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

Важливо! Після відправлення заява обробляється протягом 10 днів, а відстежувати статус розгляду можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ в розділі "Мої звернення".