Економічні виклики: Україну очікує уповільнення зростання ВВП та зростання курсу долара

У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки Кабінет міністрів передбачає збільшення темпів росту економіки у наступних роках після уповільнення в 2025 році. При цьому, передбачається, що курс долара зросте на 10% у 2025 році.

Що буде із ВВП України найближчими роками

У Бюджетній декларації на 2025-2027 роки Кабінет Міністрів прогнозує уповільнення економічного зростання у 2025 році та його прискорення в наступні роки. При цьому, прогноз зростання ВВП України на 2024 рік у розмірі 4,6% залишається незмінним.

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Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

у 2025 році – на 2,7%,

у 2026 році – на 7,5%,

у 2027 році – на 6,2%.

! МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.

Відповідно Кабмін прогнозує також й зростання споживчих цін:

у 2025 році – на 9,5%

у 2026 році – на 10,4%

у 2027 році – на 5,9%.

Як зросте курс долара

У бюджеті на 2024 рік закладена інфляція на рівні 9,7%.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

у 2025 році – до 45 гривень (45,6 гривні на грудень),

у 2026 році – до 46,5 гривні (45,9 гривні на грудень),

у 2027 році – до 46,4 гривні (46,2 гривні на грудень).

! До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 гривні за долар, а на грудень – 42,1 гривні за долар.