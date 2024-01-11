Внаслідок повномасштабного вторгнення, гривня піддалася значній девальвації. Однак, НБУ не тільки зміг втримати її позиції, а і укріпити.

Як курс гривні вплинув на долар

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина вважає, що починаючи з липня 2022 року НБУ зберігає стабільність на ринку валют. Завдяки своєчасним реформам регулятора, гривня змогла утримати свої позиції.

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Артем Щербина Директор з інвестицій Capital Times Перехід до фіксованого курсу, формування резервів від міжнародної фінансової допомоги та жорсткі валютні обмеження дали змогу регулятору мінімізувати фактор спекулятивного попиту на валюту. Готівковий курс гривні до долара США з останні 12 місяців зміцнився на 11% з 42,1 гривні за долар до 37,5 грнивень за долар. Таким чином, у 2023 році українська гривня увійшла до 10-ки найсильніших валют світу.

Щербина відзначає, що важливою дією НБУ торік був перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Однак, потрібно розуміти, що ці зміни стали можливі лише завдяки попередній підготовці.

Як НБУ укріплював гривню

Економістка Олена Білан виділила заходи НБУ, які найбільше сприяли укріпленню національної валюти. Зокрема йдеться про відмову регулятора друкувати гривню навесні 2023 року.

Олена Білан Директорка аналітичного департаменту та головна економістка Dragon Capital НБУ в процесі консультацій з МВФ розробив стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, та в подальшому діяв відповідно до цієї стратегії, поступово готуючи ринок до зміни валютно-курсового режиму.

Також Білан відмітила, що важливим стабілізаційним заходом НБУ, який допоміг гривні утримуватися від значних коливань, є зовнішнє фінансування з боку партнерів. Завдяки усім переліченим факторам, регулятор досяг такого результату: