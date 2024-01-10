Японія — на другому місці
Асоціація пасажирських автомобілів Китаю відзначила, що країна ймовірно експортувала рекордну кількість автомобілів — включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки — на суму 5,26 мільйона одиниць минулого року. Це на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю 102 мільярди доларів.
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За даними CPCA, Японія, яка наразі є лідером ринку, відправила 4,3 мільйона автомобілів за той самий період, відстаючи майже на мільйон одиниць.
Піднесення Китаю до першого місця пояснюється його провідними позиціями в галузі ЕВ, покращеною якістю китайських автомобілів та бажанням внутрішніх виробників автомобілів забезпечити кращу прибутковість за кордоном та компенсувати внутрішні тиски вартості.
Звітні дані Китаю та Японії підтвердять ці рейтинги, і очікується, що вони будуть опубліковані у найближчі тижні.
Продажі автомобілів у Росії
Протягом перших 11 місяців минулого року кількість автомобілів, які Китай поставив до Росії, зросла на 545% до 840 000 одиниць порівняно з попереднім роком, за даними найновіших даних китайської митниці. Це зробило Росію найшвидше ростучим ринком.
Експорт китайських автомобілів почав зростати у 2021 році завдяки зростанню поставок електрокарів. У той рік Tesla обрала свій завод у Шанхаї головним експортним хабом і збільшила обсяги виробництва на ньому.
У той рік поставки автомобілів з Китаю зросли на 103% і становили 2,2 мільйона одиниць, випередивши Південну Корею і ставши третім найбільшим експортером автомобілів у світі.