Розширення географії партнерства: "Укроборонпром" вироблятиме канадські бронемашини

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало нову угоду. У ній йдеться про створення спільного виробництва бронемашин Roshel.

Україна вироблятиме канадські бронемашини

Так українське підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин, пише 24 канал з посиланням на "Укроборонпром".

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Згідно з його слів, український ОПК розширює географію партнерств. Зокрема бронемашини канадської компанії вже використовуються українськими військовими.

Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів. Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій. Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу,

— пояснив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Генеральний директор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Олег Гуляк зазначив, що буде локалізовано будівництво західної броньованої техніки. А це є чудовою ознакою адаптаційної спроможності виробництва.

Зауважте! Крім того, продовжиться розробка власних танків і бойових броньованих машин, а симбіоз західної та української броні має стати міцною основою для Сил оборони.