"Укрзалізниця" продовжує боротьбу проти спекулянтів, масово блокуючи акаунти українців у своєму застосунку. Потрапити під бан перевізника можна не лише за підозрілий акаунт.

Хто потрапив під бан "Укрзалізниці"?

Лише за минулий тиждень, з 4 по 10 серпня, компанія заблокувала 271 акаунт українців. Ці користувачі намагалися маніпулювати застосунком перевізника, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".

Під бан "Укрзалізниці" потрапили українці, які купували багато квитків на різні прізвища або створювали багато різних акаунтів, пов'язаних між собою.

Один клієнт створював акаунт та купував квитки на різні прізвища, а потім видаляв його і заводив новий, щоб обійти контроль. Так він створив 8 акаунтів, що були пов'язані між собою – усі заблокували.

Інший користувач створив одночасно 18 різних акаунтів, щоб обійти блокування та придбати велику кількість квитків.

Третій придбав понад 200 квитків, виправдовуючи це тим, ніби буцімто організовує групові поїздки для дітей, що згодом виявилося неправдою.

Четвертий клієнт 134 рази бронював квитки на 15 хвилин, та жодного разу їх не оплатив, вочевидь, очікуючи на “замовлення”.

Варто знати! Загалом за підозрілі дії в застосунку від початку березня "Укрзалізниця" заблокувала вже 3 806 акаунтів користувачів.

За що можуть заблокувати?

В "Укрзалізниці" говорять, що проводиться моніторинг за усіма аномальними діями користувачів у застосунку.

Оцінюється не тільки безпосередня кількість придбаних квитків, наявність різних прізвищ у квитках, але й дії, які вчиняються в системі, щоб “утримувати” квитки – цим зловживають квиткові спекулянти,

– зазначають в УЗ.

Блокування акаунтів можливе:

через надмірну кількість резервацій, коли акаунт блокує місця 15 хвилин, але не платить за них;

через завелику кількість пошукових запитів за конкретним напрямом або хаотичні запити, які перевантажують систему перевізника (часто так діють бот-акаунти);

через велику кількість акаунтів, що прив'язані до однієї банківської картки для приховування квиткових спекуляцій тощо.

Важливо! Щоб боротися зі спекулянтами, "Укрзалізниця" налаштовує автоматичні внутрішні запобіжники. Зокрема, використовує складні CAPCHA для розпізнавання ботів серед користувачів.