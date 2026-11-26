Масовані удари ворога завдали серйозної шкоди українській залізничній інфраструктурі, поставивши під загрозу стабільність перевезень. Проте європейські партнери вже знайшли спосіб підтримати безперебійний рух пасажирських та вантажних рейсів.

Хто рятує українську залізницю та скільки техніки надійде

Словаччина безоплатно передасть "Укрзалізниці" три локомотиви, щоб забезпечити стабільний рух поїздів. Відповідну угоду підписали у Братиславі міністр з відновлення України Микола Калашник та очільник МВС Словаччини Матуш Шутай Ешток. Про це український посадовець повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Від початку року російські терористичні атаки пошкодили понад 400 українських локомотивів. Через це залізничникам гостро бракує як тягового рухомого складу, так і деталей для оперативного ремонту.

Щоб зберігати регулярний рух поїздів, нашим залізничникам потрібні і самі локомотиви, і запчастини,

– наголосив Калашник.

Які ще зміни чекають на пасажирів та перевізників на кордоні

Окрім поїздів, урядовці домовилися про пришвидшення перетину спільного кордону. З українського боку вже стартувала реконструкція пасажирської зони пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке". Також сторони фіналізують угоду про спільний митний контроль і готуються запустити "єЧергу" для словацьких перевізників.

Зверніть увагу! Ворожі удари по енергетиці часто паралізують роботу міського електротранспорту, залишаючи людей без можливості дістатися на роботу. Щоб розв'язати цю проблему, Україна попросила у Словаччини тимчасові мостові конструкції та автобуси для громад. Це дозволить швидко відновлювати логістику в регіонах, які найбільше страждають від російського терору.

До речі, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України оприлюднило проєкт наказу, який передбачає зростання тарифних коефіцієнтів на вантажні залізничні перевезення на 15%. Нові розцінки планують ввести в дію з 1 січня 2027 року.