Українців відключатимуть від електромереж за заборгованість

8 січня 2024, 15:16
Читать новость на русском

Джерело:

КМУ

Кабмін дозволив енергопостачальникам відключати споживачів, якщо ті мають тривалу заборгованість за світло. Це стосується боржників, які проживають на підконтрольних Україні територіях.

Як "каратимуть" за борги

Відповідно до постанови № 1405 від 29 грудня, уряд зняв мораторій на відключення постачання житлово-комунальних послуг у зв'язку з несплатою. Тож тепер українці, які проживають на територіях, де не відбуваються бойові дії, можуть залишатися без світла через заборгованість.

Читайте також Обовʼязкова чи ні: що відомо про повірку лічильника

Про заходи проти боржників уже повідомляють деякі регіональні постачальники.

Ми будемо попереджати наших боржників про те, що вони мають борг, який вони мають сплатити. У разі якщо споживач не розраховується за отримані послуги, ми надсилаємо попередження. Упродовж 10 днів споживач має відреагувати,
зазначає речниця ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" Тетяна Колодій

Те саме повідомила Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія:

Не зволікайте з оплатою, та погасіть існуючу заборгованість за спожиту електроенергію,
— йдеться в повідомленні.

Як реструктуризувати борг

У разі неспроможності сплатити борг одразу, деякі компанії пропонують можливість його реструктуризувати. Щоб укласти таку угоду, споживач має подати документи до профільної комісії.

Документи включають:

  • довідку про склад сім'ї;
  • інформацію про доходи усіх дорослих членів родини, які живуть разом;
  • заяву про погашення боргу за послуги;
  • якщо в родині є непрацюючі люди, слід представити документи, які підтверджують причину їх тимчасового безробіття.

Угода про погашення боргу укладається з власником будинку або з орендодавцем. 

Скільки коштує електроенергія

Наразі тариф на електроенергію для населення складає 2,64 гривні за кіловат-годину.

Раніше 24 Канал писав, що у 2024 році ймовірно відбудеться підвищення тарифу для населення на електроенергію. Для цього є об’єктивні передумови – зростання оптової ціни електрики та мережевих тарифів, які є основними складовими кінцевої ціни електрики для українців.

Тоді експерт Богдан Серебренніков пояснював, що очікуване наступне підвищення тарифу ймовірно буде меншим, ніж у 2023 році. Він вважає, що уряд, можливо, не дозволить перевищення "психологічного" рубежу у 4 гривні за один крок, і тариф може коливатися між 3 і 4 гривнями за кіловат-годину.

До слова! Загалом, повністю переглядати тарифи на електрику для населення у 2024 році можливо не вдасться, і цей процес може тривати наступні 2-3 роки

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін продовжив дію ПСО до кінця квітня 2024 року. Йдеться про покладання особливих обов'язків на тариф.

Зауважте! Тобто для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

 

Автор: Дарія Подвишенна