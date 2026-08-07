У Франції змоделюють тотальний блекаут: чому влада готується до найгіршого

Французька влада планує провести масштабні навчання, під час яких змоделюють раптове відключення електроенергії по всій країні. Таким чином уряд хоче перевірити готовність держави до масштабного блекауту або кібератаки на енергосистему.

Франція перевірить готовність до масштабного відключення світла

Французький уряд планує у другій половині 2027 року провести спеціальні штабні навчання, під час яких буде змодельовано раптовий загальнонаціональний блекаут, повідомляє Politico. За даними джерел, до них залучать операторів електромереж Enedis і RTE, представників міністерств, державних служб та військової адміністрації.

Основною метою навчань стане перевірка здатності країни реагувати на масштабне знеструмлення, подібне до того, яке сталося в Іспанії та Португалії у 2025 році. Крім того, розглядатиметься сценарій масштабної кібератаки на енергетичну інфраструктуру, подібної до тієї, що пережила Польща, яку Брюссель пов'язував із діяльністю російських спецслужб.

Під час симуляції влада оцінить, скільки часу знадобиться для відновлення електропостачання, а також чи зможе держава забезпечити безперервну роботу критично важливих служб. Рішення про проведення навчань офіційно підтвердили на засіданні міжвідомчого комітету з питань національної стійкості 8 липня, а деталі мають оголосити до кінця року.

Чому Франція посилює підготовку до криз

Підготовка до можливих надзвичайних ситуацій стала одним із пріоритетів французької влади на тлі рекордної спеки, масштабних лісових пожеж і зростання ризиків для критичної інфраструктури. Торік уряд оновив Національну стратегію стійкості, яка визначає дії держави в умовах війни, стихійних лих та інших масштабних криз.

Окрім перевірки готовності до блекауту, уряд планує оцінити наявність запасів найважливіших ресурсів. Йдеться про генератори, медикаменти, телекомунікаційне обладнання, засоби для правоохоронців, ковдри для надзвичайних ситуацій, а також стратегічну сировину.

Після хвилі аномальної спеки та масштабних пожеж, що охопили південний захід Франції й змусили евакуювати понад 200 тисяч людей, уряд також анонсував підготовку законопроєкту щодо вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації. Його метою є підвищення готовності країни до криз, які можуть виникати як через природні катастрофи, так і через загрози енергетичній безпеці.

Тим часом Європейська комісія попередила Румунію про можливі фінансові наслідки через зміну графіка виведення з експлуатації вугільних електростанцій. У Брюсселі наголосили, що відступ від погоджених реформ може вплинути на отримання коштів із бюджету ЄС.