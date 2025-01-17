Субсидії та пільги – виключно на комуналку: уряд пропонує нові правила оплати ЖКП
- Уряд України пропонує нові правила, які зобов’язують пільговиків використовувати кошти від пільг виключно для оплати комунальних послуг.
- Очікується, що у 2025 році кількість отримувачів пільг і субсидій зменшиться.
- Станом на 1 серпня 2024 року, борги громадян із пільгами на оплату комунальних послуг досягли 732,9 мільйона гривень.
Уряд пропонує нові правила оплати комунальних послуг для пільговиків. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає обов’язкову оплату житлово-комунальних послуг пільговими категоріями громадян.
Пільгові кошти – тільки на комуналку
Законопроєкт передбачає зміни до чинних законів, які регулюють надання пільг на оплату комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Читайте також У Дії назвали кількість людей, які подалися на "тисячу Зеленського"
Згідно з документом, пільговики будуть зобов’язані використовувати кошти, отримані у вигляді пільг, для щомісячної оплати спожитих послуг. Деталі щодо умов надання пільг у разі несплати будуть визначатися урядом окремо.
Нагадаємо! У 2024 році Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт, який передбачає скасування пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян із заборгованістю.
Які борги за комунальні послуги мають українці
За даними міністерства, цього року на пільги планувалося витратити 17,2 мільярда гривень, а на субсидії – майже 30,3 мільярда гривень.
Зауважте! Станом на 1 серпня 2024 року, борги громадян із пільгами на оплату комунальних послуг досягли 732,9 мільйона гривень, повідомив Пенсійний фонд України.
У міністерстві очікують, що у 2025 році кількість отримувачів пільг і субсидій зменшиться. Це стане результатом запровадження нових підходів, зокрема:
- підвищення адресності виплат;
- уточнення критеріїв оцінки фінансового та майнового стану громадян;
- припинення виплат тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях;
- щомісячна верифікація виплат.
Такі заходи спрямовані на підвищення ефективності системи підтримки й зменшення необґрунтованих витрат.