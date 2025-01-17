Пільгові кошти – тільки на комуналку
Законопроєкт передбачає зміни до чинних законів, які регулюють надання пільг на оплату комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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Згідно з документом, пільговики будуть зобов’язані використовувати кошти, отримані у вигляді пільг, для щомісячної оплати спожитих послуг. Деталі щодо умов надання пільг у разі несплати будуть визначатися урядом окремо.
Нагадаємо! У 2024 році Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт, який передбачає скасування пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян із заборгованістю.
Які борги за комунальні послуги мають українці
За даними міністерства, цього року на пільги планувалося витратити 17,2 мільярда гривень, а на субсидії – майже 30,3 мільярда гривень.
Зауважте! Станом на 1 серпня 2024 року, борги громадян із пільгами на оплату комунальних послуг досягли 732,9 мільйона гривень, повідомив Пенсійний фонд України.
У міністерстві очікують, що у 2025 році кількість отримувачів пільг і субсидій зменшиться. Це стане результатом запровадження нових підходів, зокрема:
- підвищення адресності виплат;
- уточнення критеріїв оцінки фінансового та майнового стану громадян;
- припинення виплат тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях;
- щомісячна верифікація виплат.
Такі заходи спрямовані на підвищення ефективності системи підтримки й зменшення необґрунтованих витрат.