Пільгові кошти – тільки на комуналку

Законопроєкт передбачає зміни до чинних законів, які регулюють надання пільг на оплату комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Згідно з документом, пільговики будуть зобов’язані використовувати кошти, отримані у вигляді пільг, для щомісячної оплати спожитих послуг. Деталі щодо умов надання пільг у разі несплати будуть визначатися урядом окремо.

Нагадаємо! У 2024 році Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт, який передбачає скасування пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян із заборгованістю.

Які борги за комунальні послуги мають українці

За даними міністерства, цього року на пільги планувалося витратити 17,2 мільярда гривень, а на субсидії – майже 30,3 мільярда гривень.

Зауважте! Станом на 1 серпня 2024 року, борги громадян із пільгами на оплату комунальних послуг досягли 732,9 мільйона гривень, повідомив Пенсійний фонд України.

У міністерстві очікують, що у 2025 році кількість отримувачів пільг і субсидій зменшиться. Це стане результатом запровадження нових підходів, зокрема:

підвищення адресності виплат;

уточнення критеріїв оцінки фінансового та майнового стану громадян;

припинення виплат тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях;

щомісячна верифікація виплат.

Такі заходи спрямовані на підвищення ефективності системи підтримки й зменшення необґрунтованих витрат.