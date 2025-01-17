Яка статистика щодо тисячі Зеленського

Зокрема виплати на дітей оформили майже 2,5 мільйони, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Так вже 14% заяв надійшло від внутрішніх переселенців.

Крім того, значно активніше подаються на допомогу саме жінки. Вони складають 68 % від усіх заяв.

Українцям нагадали, що тисячу можна витратити на такі речі:

облігації та донати армії;

комуналку;

лікарів;

освіту;

транспорт;

мобільний зв’язок;

страхування;

українські книги;

ліки з програми Національний кешбек.

Подавайтеся в Дії та отримуйте гроші на картку Національного кешбеку в декілька кліків. Отримуйте тисячу і на себе, і на дітей,

– закликали у дописі.

Важливо! До кінця програми залишається ще півтора місяця.