Яка статистика щодо тисячі Зеленського
Зокрема виплати на дітей оформили майже 2,5 мільйони, пише 24 канал з посиланням на Дію.
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Так вже 14% заяв надійшло від внутрішніх переселенців.
Крім того, значно активніше подаються на допомогу саме жінки. Вони складають 68 % від усіх заяв.
Українцям нагадали, що тисячу можна витратити на такі речі:
- облігації та донати армії;
- комуналку;
- лікарів;
- освіту;
- транспорт;
- мобільний зв’язок;
- страхування;
- українські книги;
- ліки з програми Національний кешбек.
Подавайтеся в Дії та отримуйте гроші на картку Національного кешбеку в декілька кліків. Отримуйте тисячу і на себе, і на дітей,
– закликали у дописі.
Важливо! До кінця програми залишається ще півтора місяця.