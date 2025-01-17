Какая статистика по тысяче Зеленского
В частности выплаты на детей оформили почти 2,5 миллиона, пишет 24 канал со ссылкой на Дию.
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Так уже 14% заявлений поступило от внутренних переселенцев.
Кроме того, значительно активнее подаются на помощь именно женщины. Они составляют 68% от всех заявлений.
Украинцам напомнили, что тысячу можно потратить на такие вещи:
- облигации и донаты армии;
- коммуналку;
- врачей;
- образование;
- транспорт;
- мобильную связь;
- страхование;
- украинские книги;
- лекарства из программы Национальный кешбэк.
Подавайтесь в Дии и получайте деньги на карту Национального кешбэка в несколько кликов. Получайте тысячу и на себя, и на детей,
– призвали в заметке.
Важно! До конца программы остается еще полтора месяца.