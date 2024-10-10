Спочатку зріс, а нині знизився: уряд Німеччини змінив прогноз ВВП

Німецький уряд знизив прогноз щодо зростання ВВП і тепер передбачає, що економіка країни скоротиться на 0,2% цього року. Натомість у квітневому прогнозі передбачалося зростання економіки на 0,3% у 2024 році.

Які прогнози щодо ВВП

Падіння ВВП цього року, після скорочення на 0,3% у минулому, стане лише другим випадком дворічного спаду з часів об'єднання Західної та Східної Німеччини в 1990 році, пише Bloomberg.

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За словами міністра економіки Роберта Хабека, наступного року очікується поступове відновлення, з прогнозованим зростанням на 1,1%, яке у 2026 році може прискоритися до 1,6%.

Хабек наголосив на необхідності негайно вирішувати "структурні проблеми" Німеччини, такі як енергетична безпека, бюрократія та нестача кваліфікованих кадрів, які разом із геополітичною нестабільністю пригнічують економічну активність.

У кризовий період Німеччина та Європа опинилися між Китаєм і США і повинні навчитися захищати власні інтереси,

– каже Хабек.

З чим пов'язано спадання ВВП

Німецька економіка, ймовірно, вже перебуває у стані технічної рецесії, і в третьому кварталі можливе подальше скорочення після зниження виробництва на 0,1% у період з квітня по червень.

Слабкість найбільшої економіки Євросоюзу створює додатковий тиск на всю єврозону, де відновлення, яке спостерігалося на початку року, поступово втрачає динаміку.

До слова! У липні правляча коаліція під керівництвом канцлера Олафа Шольца погодила новий пакет економічних заходів, спрямованих на стимулювання зростання. До нього входять заходи для збільшення приватних і державних інвестицій, прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії та спрощення бюрократичних процедур.