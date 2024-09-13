Про те, що Кабінет міністрів затвердив проєкт кошторису, повідомив увечері 13 вересня Денис Шмигаль. За його словами, у пріоритеті – оборона та безпека. Окрім цього, держава буде підтримувати регіони та бізнес і фінансувати захищені статті бюджету.

Днями Денис Шмигаль повідомив, що один український військовий обходиться в понад 1 мільйон гривень бюджету України. Військовий бюджет держави потребує дофінансування. Для забезпечення української армії потрібно ще орієнтовно 500 мільярдів гривень. "Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024", – сказав прем'єр.

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Що передбачає проєкт держбюджету

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже третій бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трильйона гривень,

– написав прем'єр.

За його словами, пріоритет бюджету-2025 дуже чіткий — це оборона та безпека. Тож усі внутрішні ресурси направлятимуть саме на ці цілі.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трильйона гривень. "Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони", – запевнив Шмигаль.

В другу чергу фінансуватимуть захищені статті бюджету. Понад 400 мільярдів гривень виділять на соціальний захист.

"Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 мільярдів гривень буде направлено на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень на освіту", – повідомив очільник уряду.

Третім важливим пунктом кошторису є підтримка регіонів та бізнесу. Держава продовжить допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачено кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Продовжать і програму гуманітарного розмінування та програму єОселя.

Мета бюджету на наступний рік та чи є новації

"Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики", – розповів прем'єр-міністр.

Наостанок він підкреслив: головний фінансовий документ країни спрямований на те, щоб Україна вистояла та перемогла.