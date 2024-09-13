О том, что Кабинет Министров утвердил проект сметы, сообщил вечером 13 сентября Денис Шмыгаль. По его словам, в приоритете – оборона и безопасность. Кроме этого, государство будет поддерживать регионы и бизнес и финансировать защищенные статьи бюджета.

На днях Денис Шмыгаль сообщил, что один украинский военный обходится в более 1 миллиона гривен бюджету Украины. Военный бюджет государства нуждается в дофинансировании. Для обеспечения украинской армии нужно еще ориентировочно 500 миллиардов гривен. "Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024", – сказал премьер.

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Что предусматривает проект госбюджета

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже третий бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя. Доходы ожидаются на уровне 2 триллионов гривен. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 триллиона гривен,

– написал премьер.

По его словам, приоритет бюджета-2025 очень четкий – это оборона и безопасность. Поэтому все внутренние ресурсы будут направлять именно на эти цели.

Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 триллиона гривен. "Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", – заверил Шмыгаль.

Во вторую очередь будут финансировать защищенные статьи бюджета. Более 400 миллиардов гривен выделят на социальную защиту.

"Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 миллиардов гривен будет направлено на здравоохранение и почти 170 миллиардов гривен на образование", – сообщил глава правительства.

Третьим важным пунктом сметы является поддержка регионов и бизнеса. Государство продолжит помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Продолжат и программу гуманитарного разминирования и программу еОселя.

Цель бюджета на следующий год и есть ли новации

"Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики", – рассказал премьер-министр.

Напоследок он подчеркнул: главный финансовый документ страны направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила.