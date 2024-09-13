Чи можна "перекидати" гроші з невійськового бюджету до військового

Роксолана Підласа повідомила, що загальне скорочення витрат в бюджет 2024 року складе понад 137 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів – скорочення на обслуговування та погашення держборгу.

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Підласа пояснила, що з 2022 року в Україні фактично два бюджети:

Перший – це військовий , який покривається внутрішніми ресурсами, а це податки, збори, дивіденди, частковий прибуток НБУ, розміщення ОВДП та інше.

, який покривається внутрішніми ресурсами, а це податки, збори, дивіденди, частковий прибуток НБУ, розміщення ОВДП та інше. Другий – невійськовий, який є дефіцитним і його покривають міжнародні партнери.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Гроші партнерів не лежать на єдиному казначейському рахунку, вони не змішуються з нашими грошима, і непомітно використати їх на військові видатки не можна. Ця валюта продається Казначейством під конкретну обов’язково невійськову проплату.

Однак нардепка пояснює, скорочення "гіпотетичних видатків на захист гіпотетичних бобрів" заощаджує міжнародні кошти, але не збільшує наявний ресурс для потреб військових.

Зверніть увагу! Це можливо лише за однієї умови, а саме – невійськовий бюджет є 100-відсотково дефіцитний і повністю покривається коштами партнерів. Водночас у 2024 році це не так.

Частина соціалки загального фонду держбюджету у 2024 році покривається також внутрішніми ресурсами (іноземних грошей не вистачає і не було певності, скільки їх буде), тому саме в цій ситуації в цьому законопроєкті номер 11417, який доповнює чинний бюджет 2024 року, перекидки з "невійськових" видатків мають сенс,

– повідомляє голова Комітету з питань бюджету.

Підласа наголошує, що зараз є базове правило, яке досі залишається незмінним, а саме те, що українські гроші – на війну, а міжнародні – на соціалку та гуманітарні видатки. А видатки на оборону не можуть перевищувати наявний власний ресурс.