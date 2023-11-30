Утеплюємо будинок нашвидкуруч: дієві поради для вікон, підлоги та фасаду

Цієї зими слід приділити увагу надійному утепленню будинку, щоб зберегти тепло всередині якнайдовше. Існує безліч різних способів, які не потребують значних витрат.

Утеплення підлоги

Матеріали для підлогового утеплення включають пінопласт, керамзит, піноборд та мінеральну вату.

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Для досягнення оптимального ефекту при використанні пінопласту, рекомендується покласти поліетилен під нього на підлогу. Основні переваги цього вибору включають високу теплоізоляцію, доступність за прийнятною ціною та простий монтаж;

при використанні пінопласту, рекомендується покласти поліетилен під нього на підлогу. Основні переваги цього вибору включають високу теплоізоляцію, доступність за прийнятною ціною та простий монтаж; Можна використати спінений поліетилен з ламінацією або фольгою.

Стіни всередині та зовні

Утеплення ззовні

Металізований шар у комплексі з полотном низької теплопровідності буде відбивати тепло всередину приміщення.

Рекомендована товщина утеплювача для теплоізоляції фасадів становить 120 – 150 міліметрів для всієї території України, за винятком Півдня та Закарпаття, що перебувають в іншій температурній зоні.

Пінопласт є особливо популярним вибором через свою доступність та мінімальну теплопровідність. Термін служби утеплення фасадів пінопластом – 20 – 25 років.

Утеплення всередині

Можна скористатися й іншими органічними утеплювачами: арболітом, ДСП, пінополіуретаном, фібролітом та ековатою. Підійдуть і неорганічні матеріали, до яких належать скловата, мінеральна та керамічна вата.

Щоб підвищити теплоізоляцію в середині будинку, можна використовувати такі матеріали, як пінопласт, екструзійний пінополістирол, пінополіуретан та ековата.

Хоча мінеральна вата є популярним варіантом для утеплення стін, вона не володіє такою ж тривалістю та ефективністю, коли використовується всередині приміщення. Її здатність до "дихання" корисна для зовнішнього утеплення, але в цьому контексті необов'язкова.

Вікна та двері

Вікна

Економно та швидко заклеїти щілини можна за допомогою силіконового герметика. Його наносять на з'єднання (зовнішню частину вікна) вздовж його периметру. Важливо, щоб поверхня була сухою під час нанесення герметика.

Також можна підвищити теплоізоляцію вікон за допомогою монтажної піни. Її слід наносити між рамою та стіною. Ще однією альтернативою є гумовий ущільнювач, який вважається одним із надійних засобів для збереження тепла.

Двері

Для покращення теплоізоляції можна також використовувати теплоощадну плівку, яку легко приклеїти до скла за допомогою фена.

Щодо утеплення дверей, можна використовувати накладний ущільнювач чи щітку. Часто застосовують дерматин, який підходить і для дерев'яних дверей. Рекомендується перед обробкою дверей провести утеплення за допомогою поролону, пінопласту або скловати.

Утеплення горища

Найголовніше тут – переконатися, що ніде немає щілин, через які може виходити тепло. Утеплення варто почати з усунення таких протягів за допомогою ущільнювача.

Для якісного утеплення горища можна використати мінеральну вату, полімерні та насипні матеріали.

Також часто використовується пінополістирен, оскільки це найбільш економний варіант. Можна навіть використовувати найдешевший з найменшою щільністю. Проте слід укладати його в кілька шарів, перед цим застелюючи горище поліетиленовою плівкою (для пароізоляції).

Через дах може втрачатися до 20% тепла.