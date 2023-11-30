Утепление полов
Материалы для напольного утепления включают пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральную вату.
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- Для достижения оптимального эффекта при использовании пенопласта рекомендуется положить полиэтилен под него на пол. Основные преимущества этого выбора включают в себя высокую теплоизоляцию, доступность по приемлемой цене и простой монтаж;
- Можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой.
Стены внутри и снаружи
- Утепление снаружи
Рекомендуемая толщина утеплителя для теплоизоляции фасадов составляет 120 – 150 миллиметров для всей территории Украины, за исключением Юга и Закарпатья, находящихся в другой температурной зоне.
Пенопласт является особенно популярным выбором из-за своей доступности и минимальной теплопроводности. Срок службы утепления фасадов пенопластом – 20 – 25 лет.
- Утепление внутри
Чтобы повысить теплоизоляцию внутри дома, можно использовать такие материалы, как пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковата.
Хотя минеральная вата является популярным вариантом для утепления стен, она не обладает такой же длительностью и эффективностью, когда используется внутри помещения. Ее способность к "дыханию" полезна для наружного утепления, но в этом контексте необязательна.
Окна и двери
- Окна
Экономно и быстро заклеить щели можно с помощью силиконового герметика. Его наносят на соединение (наружную часть окна) вдоль его периметра. Важно, чтобы поверхность была сухой при нанесении герметика.
Также можно повысить теплоизоляцию окон с помощью монтажной пены. Ее следует наносить между рамой и стеной. Еще одной альтернативой является резиновый уплотнитель, считающийся одним из надежных средств для сохранения тепла.
- Двери
Относительно утепления двери, можно использовать накладной уплотнитель или щетку. Часто применяют дерматин, который подходит и для деревянных дверей. Рекомендуется перед отделкой дверей провести утепление с помощью поролона, пенопласта или стекловаты.
Утепление чердака
Для качественного утепления чердака можно использовать минеральную вату, полимерные и насыпные материалы.
Также часто используется пенополистирен, поскольку это наиболее экономный вариант. Можно даже использовать самый дешевый с меньшей плотностью. Однако следует укладывать его в несколько слоев, перед этим застелить чердак полиэтиленовой пленкой (для пароизоляции).