Утепление полов

Материалы для напольного утепления включают пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральную вату.

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Для достижения оптимального эффекта при использовании пенопласта рекомендуется положить полиэтилен под него на пол. Основные преимущества этого выбора включают в себя высокую теплоизоляцию, доступность по приемлемой цене и простой монтаж;

при использовании пенопласта рекомендуется положить полиэтилен под него на пол. Основные преимущества этого выбора включают в себя высокую теплоизоляцию, доступность по приемлемой цене и простой монтаж; Можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой.

Обратите внимание! Металлизированный слой в комплексе с полотном низкой теплопроводности будет отражать тепло внутрь помещения.

Стены внутри и снаружи

Утепление снаружи

Рекомендуемая толщина утеплителя для теплоизоляции фасадов составляет 120 – 150 миллиметров для всей территории Украины, за исключением Юга и Закарпатья, находящихся в другой температурной зоне.

Пенопласт является особенно популярным выбором из-за своей доступности и минимальной теплопроводности. Срок службы утепления фасадов пенопластом – 20 – 25 лет.

Обратите внимание! Можно воспользоваться другими органическими утеплителями: арболитом, ДСП, пенополиуретаном, фибролитом и эковатой. Подойдут и неорганические материалы, к которым относятся стекловата, минеральная и керамическая вата.

Утепление внутри

Чтобы повысить теплоизоляцию внутри дома, можно использовать такие материалы, как пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковата.

Хотя минеральная вата является популярным вариантом для утепления стен, она не обладает такой же длительностью и эффективностью, когда используется внутри помещения. Ее способность к "дыханию" полезна для наружного утепления, но в этом контексте необязательна.

Окна и двери

Окна

Экономно и быстро заклеить щели можно с помощью силиконового герметика. Его наносят на соединение (наружную часть окна) вдоль его периметра. Важно, чтобы поверхность была сухой при нанесении герметика.

Также можно повысить теплоизоляцию окон с помощью монтажной пены. Ее следует наносить между рамой и стеной. Еще одной альтернативой является резиновый уплотнитель, считающийся одним из надежных средств для сохранения тепла.

Обратите внимание! Для улучшения теплоизоляции можно использовать теплосберегающую пленку, которую легко приклеить к стеклу с помощью фена.

Двери

Относительно утепления двери, можно использовать накладной уплотнитель или щетку. Часто применяют дерматин, который подходит и для деревянных дверей. Рекомендуется перед отделкой дверей провести утепление с помощью поролона, пенопласта или стекловаты.

Обратите внимание! Самое главное здесь – убедиться, что нигде нет щелей, через которые может выходить тепло. Утепление следует начать с устранения таких сквозняков с помощью уплотнителя.

Утепление чердака

Для качественного утепления чердака можно использовать минеральную вату, полимерные и насыпные материалы.

Также часто используется пенополистирен, поскольку это наиболее экономный вариант. Можно даже использовать самый дешевый с меньшей плотностью. Однако следует укладывать его в несколько слоев, перед этим застелить чердак полиэтиленовой пленкой (для пароизоляции).

Обратите внимание! Через крышу может теряться до 20% тепла.