Как эффективно утеплить дом
Эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал 24 Каналу, как сделать жилье теплым в самое холодное время года. Первоочередной он назвал замену дверей.
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Важно также утеплить окна. Понятно, что заменить их у на новые – достаточно дорого, поэтому есть альтернативные методы. Речь идет о закрытии щелей поролоном, ватой, бумагой или плотной тканью. Какие еще есть способы сохранить тепло в помещении:
- Постелить ковры
Речь идет не только о коврах на стенах, которые были популярны когда-то. Чтобы сделать комнату теплее, можно застелить ими пол.
- Провести теплоизоляцию балкона
Первоначально необходимо остеклить балкон. Это позволяет избежать проникновения холода в жилое помещение. Лучше всего выбирать рамы, имеющие двойное стекло. Стены балкона необходимо обшить теплоизоляционными материалами.
- Замена радиаторов
Устаревшие чугунные радиаторы следует заменить новыми вариантами. Очевидно, это значимые денежные издержки. Дешевле провести утепление можно, установив теплоотражающий экран за батареей.
- Альтернативное отопление
Централизованное отопление можно легко заменить на электрообогреватели, кондиционеры и даже вентиляторы. В частных домах есть возможность установить камин, буржуйку или печь.
- Теплая домашняя одежда
Лучше всего сохраняют тепло термоткани. В магазинах можно найти специальные костюмы, которые плотно прилегают к телу, благодаря чему их не видно под одеждой.
Замените обычную пижаму на махровую. Эта ткань прекрасно обогревает и сохраняет тепло.