Как эффективно утеплить дом

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал 24 Каналу, как сделать жилье теплым в самое холодное время года. Первоочередной он назвал замену дверей.

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Важно также утеплить окна. Понятно, что заменить их у на новые – достаточно дорого, поэтому есть альтернативные методы. Речь идет о закрытии щелей поролоном, ватой, бумагой или плотной тканью. Какие еще есть способы сохранить тепло в помещении:

Постелить ковры

Речь идет не только о коврах на стенах, которые были популярны когда-то. Чтобы сделать комнату теплее, можно застелить ими пол.

Провести теплоизоляцию балкона

Первоначально необходимо остеклить балкон. Это позволяет избежать проникновения холода в жилое помещение. Лучше всего выбирать рамы, имеющие двойное стекло. Стены балкона необходимо обшить теплоизоляционными материалами.

Замена радиаторов

Устаревшие чугунные радиаторы следует заменить новыми вариантами. Очевидно, это значимые денежные издержки. Дешевле провести утепление можно, установив теплоотражающий экран за батареей.

Альтернативное отопление

Централизованное отопление можно легко заменить на электрообогреватели, кондиционеры и даже вентиляторы. В частных домах есть возможность установить камин, буржуйку или печь.

Теплая домашняя одежда

Лучше всего сохраняют тепло термоткани. В магазинах можно найти специальные костюмы, которые плотно прилегают к телу, благодаря чему их не видно под одеждой.

Замените обычную пижаму на махровую. Эта ткань прекрасно обогревает и сохраняет тепло.