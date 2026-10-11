Заберуть 75% виплат: чому деяким пенсіонерам залишать лише чверть пенсії

Отримання щомісячних виплат від держави може стати неприємним сюрпризом, якщо на рахунок надійде значно менша сума. Іноді банківська картка поповнюється лише на невелику частку від очікуваного, і це зовсім не технічна помилка фінустанови.

Кому на картку приходить лише 25% пенсії

Справа в тому, що законодавство дозволяє спрямовувати левову частку коштів на оплату утримання людини в державному закладі. Якщо літня людина постійно проживає в інтернаті чи пансіонаті на повному державному забезпеченні, їй виплачують лише 25% від призначеної пенсії.

Залишок коштів Пенсійний фонд автоматично перераховує установі, де мешкає пенсіонер, для покриття витрат на його проживання та харчування. Проте, якщо розмір пенсії перевищує фактичну вартість утримання, людині зобов'язані виплатити цю різницю.

У будь-якому разі, сума "на руки" ніколи не може бути меншою за гарантовані 25%.

Важливо! Окремий алгоритм діє для тих, хто має на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї. У такому випадку сам пенсіонер отримує свою чверть, а його утриманцям держава може перераховувати до 50% від загального розміру виплати (якщо їх двоє чи більше – гроші діляться порівну).

Які ще ризики загрожують пенсійним рахункам

Урізання виплат через проживання в держустановах – не єдина причина, чому літні українці можуть втратити доступ до грошей. Як вже повідомлялося раніше, пенсіонерам вкрай небезпечно просто накопичувати кошти на банківській картці без руху.

Якщо людина перебуває на тимчасово окупованій території і протягом шести місяців не здійснює жодних видаткових операцій, виплату можуть повністю припинити до проходження фізичної ідентифікації. Крім того, суворий фінансовий моніторинг банків може заблокувати рахунок через нетипові перекази або застарілі персональні дані.

Експерти радять диверсифікувати ризики: частину грошей залишати на картці для оплати комуналки, а іншу – знімати готівкою як надійний резерв.