В Україні побільшало вакансій з наданням житла: де найбільше пропозицій

Кількість вакансій на ринку праці помітно перевищує кількість офіційно зареєстрованих шукачів роботи. Тому все більше роботодавців пропонують своїм працівникам житло.

Що відомо про вакансії з пропозицією житла

Чимало роботодавців шукають способи зацікавити потенційних працівників своїми пропозиціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

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З початку 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості вже 2 000 вакансій з зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.

За аналогічний період минулого року цей показник був на 30% меншим і складав 1 500 пропозицій. За весь 2024 рік кількість вакансій з наданням житла складала 3 500.

Де найбільше вакансій з наданням житла

Найбільше вакансій з наданням житла пропонують у столиці та Київській області. У Києві за звітний період було 330 подібних вакансій, наразі актуальними лишаються 148 варіантів з наданням житла. У області з початку року – 276 пропозицій, з яких 132 ще актуальні.

Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій – Полтавська, Дніпропетровська та Хмельницька – 67, 72 та 68 актуальних вакансій відповідно. Найменша кількість подібних пропозицій у прифронтових регіонах.