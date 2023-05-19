Українці почали забирати валюту з депозитів
Джерело:НБУ
У новому огляді від НБУ працівники установи проаналізували тенденцію зберігання валюти на банківських рахунках українців. Після кількох місяців підйому, ситуація пішла на спад.
Українці виводять валюту з депозитів
Кошти населення в іноземній валюті у банках, зросли на 4,3%, що стимулювало активне зростання строкових вкладів – на 13%, за перший квартал 2023 року.
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Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів,
– йдеться в огляді.
У перші два місяці 2023 року спостерігалося активне нарощування коштів у банках, після чого темпи почали сповільнюватися та у квітні взагалі пішли на спад.
Тож тепер населення купує валюту у банках за близьким до офіційного курсом 36,6 гривні. Проте у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень й ці угоди стали нецікавими.
Українці зберігають в банках майже 1 трильйон гривень
- Майже третина українців зберігає свої гроші в ПриватБанку – 336,8 мільярда гривень. На другому місці – з великим відривом, – Ощадбанк, 169,5 мільярда гривень.;
- В перших десяти банках рейтингу НБУ українці зберігають левову частину своїх коштів – 823 мільярдів гривень.
- Однак в жодній іншій установі, крім ПриватБанку та Ощадбанку, не зберігається більш ніж 100 мільярдів гривень.