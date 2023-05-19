Українці почали забирати валюту з депозитів

У новому огляді від НБУ працівники установи проаналізували тенденцію зберігання валюти на банківських рахунках українців. Після кількох місяців підйому, ситуація пішла на спад.

Українці виводять валюту з депозитів

Кошти населення в іноземній валюті у банках, зросли на 4,3%, що стимулювало активне зростання строкових вкладів – на 13%, за перший квартал 2023 року.

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Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів,

– йдеться в огляді.

У перші два місяці 2023 року спостерігалося активне нарощування коштів у банках, після чого темпи почали сповільнюватися та у квітні взагалі пішли на спад.

Нагадаємо! НБУ ще у липні 2023 року дозволив банкам продавати українцям безготівкову валюту за умови розміщення на її депозит понад три місяці.

Тож тепер населення купує валюту у банках за близьким до офіційного курсом 36,6 гривні. Проте у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень й ці угоди стали нецікавими.

Українці зберігають в банках майже 1 трильйон гривень