Украинцы начали забирать валюту с депозитов

В новом обзоре НБУ работники учреждения проанализировали тенденцию хранения валюты на банковских счетах украинцев. После нескольких месяцев подъема ситуация пошла на убыль.

Украинцы выводят валюту с депозитов

Средства населения в иностранной валюте в банках выросли на 4,3%, что стимулировало активный рост срочных вкладов – на 13%, за первый квартал 2023 года.

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Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов,

– говорится в обзоре.

В первые два месяца 2023 года наблюдалось активное наращивание средств в банках, после чего темпы начали замедляться и в апреле вообще пошли на спад.

Напомним! НБУ еще в июле 2023 года разрешил банкам продавать украинцам безналичную валюту при размещении ее на депозит более трех месяцев.

Теперь население покупает валюту в банках по близкому к официальному курсу 36,6 гривны. Однако в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, и эти сделки стали неинтересными.

Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен