Скасування валютних обмежень: голова НБУ назвав умови

НБУ працює над наступним етапом скасування валютних обмежень. Перешкодо може стати те, що валютний ресурс країни нині дуже обмежений.

Умови для скасування валютних обмежень

Голова НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з Американською торговельною палатою в Україні та Європейською бізнес асоціацією, заявив, що кожен крок НБУ є поміркованим та запланованим.

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Андрій Пишний Голова НБУ Важливо, що наші рішення повністю відповідають задекларованій нами Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Поки що НБУ не дозволятиме бізнесу гасити старі борги валютою.

Валютний ресурс країни є обмеженим, а тому ми поки що не можемо дати змогу бізнесу і обслуговувати, і погашати такі кредити без обмежень. Це б згенерувало багатомільярдний попит на валюту, що підважило б курсову стійкість та макрофінансову стабільність,

– написав Пишний.

Протягом останнього місяця НБУ отримав багато запитів на збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях. Проте нині регулятор не бачить для цього достатніх підстав.

НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі – позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі – дуже небезпечно,

– додав голова НБУ.

Після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило 134 мільйонів доларів на місяць. У другому півріччі 2023 році воно було від’ємним – десь -1,3 мільярда доларів на місяць.

Ми прозорі та послідовні у своїх діях. Та хочемо відповідних дій з боку бізнесу. Адже успіх валютної лібералізації багато в чому залежить від того, наскільки відповідальними будуть підприємства,

– підсумував Пишний.

З 4 травня НБУ впровадив наймасштабніше пом'якшення валютних обмежень від початку великої війни. Він стосується лише бізнесу. Останній пакет пом'якшень буде коштувати 5,5 мільярда доларів.