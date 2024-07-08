Що забезпечить валютну стабільність в Україні

Зараз в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто регулятор не встановлює курс, а контролює його, завдяки певним інструментам. Зокрема, інтервенціям.

Що забезпечує стабільність на ринку валюти

Під час звіту про тогорічну роботу НБУ банкір Андрій Пишний наголосив, що на стабільність валютного ринку впливає своєчасність надходження грошової допомоги. Як приклад, він навів перші три місяці 2024 року.

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Саме з січня по березень і реалізувалися фінансові ризики пов'язані з несвоєчасним отриманням зовнішнього фінансування. Тоді Україна мала лише десяту частину від очікуваної суми допомоги. Однак, зараз ситуація стабілізувалася.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Сценарій, за яким розвиваються події на валютному ринку, відповідає нашим очікуванням. НБУ завжди говорив про важливість забезпечення двох компонентів нашої нинішньої стійкості – достатнього та ритмічного надходження міжнародної фінансової допомоги.

Пишний не дає поки жодних курсових прогнозів. За його словами, першочергово НБУ має стабілізувати валютний ринок.

Йдеться про таку динаміку обмінного курсу, яка не загрожуватиме збереженню інфляції на помірному рівні у 2024 році (попри очікуване прискорення) з подальшим її зниженням до 5%,

– уточнив банкір.

Стабільне зовнішнє фінансування забезпечує Україні значні резерви. А це, своєю чергою, дозволяє регулятору проводити реформи, зокрема, пом'якшувати валютні обмеження.