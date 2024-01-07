Що буде з валютними депозитами у січні

Попри те, що українці все частіше обирають гривневі вкладення, збереження у валюті також залишаються доволі популярними. Особливо зважаючи на зростання долара.

Як зміняться валютні депозити у 2024 році

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що, на його думку, сектор валютних депозитів у січні не зазнає значних змін. Імовірний приріст нових вкладників, якщо і відбуватиметься, то доволі інертний.

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Поступово ставки за валютними депозитами скорочуються. Розуміємо, що прибуток також залежить від того у якій саме валюті зроблені вкладення. Депозити терміном на рік матимуть такі відсотки:

долар – до 2% річних;

євро – до 1,5 – 1,7%.

На певне зростання популярності валютних вкладень вплине скорочення ставок за гривневими вкладами. Однак, потрібно розуміти, що довіра українців до національної валюти не зменшиться. За словами Замотаєва, кількість гривневих вкладів продовжить зростати на 5 – 10% щомісячно.

Чому зростає значення валюти

Коливання на валютному ринку відбуваються внаслідок впливу зовнішніх факторів. Традиційне сезонне зростання курсу підкріплювалось збільшенням попиту на імпортну продукцію перед Новим роком.

Завдяки пристосуванню валютного ринку до режиму керованої гнучкості курсу Національний банк поступово збільшує курсові коливання. Водночас завдяки сформованим передумовам такі коливання не є загрозливими,

– повідомляють представники НБУ

Вірогідно, у середині січня долар повернеться до колишнього значення, саме тоді ситуація нормалізується. Звичайно, стабілізація відбудеться за умови, що Україна таки отримає пакет міжнародної допомоги.

У жовтні НБУ перейшов з фіксованого до керованого гнучкого курсу.