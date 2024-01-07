Как изменятся валютные депозиты в 2024 году
Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, сектор валютных депозитов в январе не претерпит значительных изменений. Вероятный прирост новых вкладчиков, если и будет происходить, то довольно инертно.
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Постепенно ставки по валютным депозитам сокращаются. Понимаем, что прибыль также зависит от того, в какой именно валюте сделаны вложения. Депозиты сроком на год будут иметь следующие проценты:
- доллар – до 2% годовых;
- евро – до 1.5 – 1,7%.
На рост популярности валютных вложений повлияет сокращение ставок по гривневым вкладам. Однако нужно понимать, что доверие украинцев к национальной валюте не снизится. По словам Замотаева, количество гривневых вкладов продолжит расти на 5 – 10% ежемесячно.
Почему растет значение валюты
Колебания на валютном рынке происходят в результате влияния внешних факторов. Традиционный сезонный рост курса подкреплялся увеличением спроса на импортную продукцию перед Новым годом.
Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса, Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие,
– сообщают представители НБУ
По идее, в середине января доллар вернется к прежнему значению, именно тогда ситуация нормализуется. Конечно, стабилизация состоится при условии, что Украина получит пакет международной помощи.