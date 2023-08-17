Депозитний прогноз: у якій валюті краще тримати збереження

Інфляція може "з'їсти" ваші кошти буквально за декілька місяців. Щоб не втратити збереження, варто тримати капітал у найбільш стабільній валюті.

У якій валюті краще тримати депозит

Деякі українці досі вірять у міф про нестабільну банкову систему і тримають збереження "під подушкою". Страх довіри фінансовим установам зрозумілий, адже в свій час люди втрачали багаторічні збереження за день через перехід у новий економічний вимір. Проте є і інша сторона цього питання, ваші кошти може "з'їсти" інфляція, зауважує банкір у коментарі 24 Каналу.

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Дмитро Замотаєв пояснив, яку валюту краще обрати для депозитів зараз, аби лише примножити капітал.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Зниження облікової ставки до 22% дало потужний поштовх до зниження максимальних ставок за гривневими депозитами на 1,5 – 2 відсоткові пункти. За останні 2 тижні загальна тенденція до зниження відсотків за гривневими вкладами набирає обертів. Так середні ставки за депозитами від 3 місяців вже скоротилися до 12,5 – 13%, а на вклади від 6 місяців до 1 року – до 16 – 17%.

На думку банкіра, низька інфляція, яка за прогнозом НБУ складе 10,8% за підсумками 2023 року, спонукатиме до подальшого зниження облікової ставки. Тобто зміцненню національної валюти – гривні. Є велика ймовірність, що у вересні ставка знизиться ще на 1 – 2 відсоткові пункти, тобто становитиме 20 – 21%.

Міцність гривні – це добрий знак для "воєнної" економіки країни. Водночас міцна національна валюта позначиться на номінальній дохідності гривневих вкладів.

За умов подальшого скорочення облікової ставки максимальна дохідність гривневих депозитів в кінці року не перевищить 14 – 15%, а середні ставки складуть від 10% на вклади від 3 місяців та до 13% на вклади від 6 місяців до 1 року. Проте на фоні низького рівня інфляції, чистий дохід гривневих вкладів залежно від їхнього терміну складе в середньому 3 – 5%.

– прогнозує Замотаєв.

Це означає, що щонайменше до кінця року привабливість гривневих вкладів залишатиметься досить високою, суттєвого скорочення нових вкладів або ж перетікання вкладів у валютний сегмент буде малоймовірним.

В сегменті валютних депозитів, як і протягом останнього місяця, спостерігатиметься тенденція до поступового зростання відсотків.

Багато банків, поновлюючи власні валютні депозитні програми, збільшують відсотки відразу на 1 – 1,9% з мінімальних 0,02 – 0,01%, що діяли з початку повномасштабного вторгнення. Таке різке збільшення дохідності варто розцінювати, як сигнал ринку, що "банк у грі" за лояльність клієнтів.

– вважає Замотаєв.

Станом на тепер, максимальні ставки зафіксовані на позначках 3% (доларові вклади терміном до 1 року) та 2,4% (вклади у євро терміном на 1 рік).

Банкір прогнозує, що середні ставки продовжуватимуть поволі зростати, проте в розрізі 1 – 2 тижнів будь-які зміни будуть малопомітними. Вірогідно, подальше зниження облікової ставки пришвидшить скорочення % за гривневими вкладами, але без втрат "чистого" прибутку.

Натомість привабливість валютних депозитів продовжить зростати. Замотаєв вважає, що до кінця вересня кількість нових вкладів у валюті може зрости до 20% від загального обсягу нових депозитів.