Депозитный прогноз: в какой валюте лучше держать сбережения

Инфляция может "съесть" ваши деньги практически за несколько месяцев. Чтобы не потерять сбережения следует держать капитал в наиболее стабильной валюте.

В какой валюте лучше держать депозит

Некоторые украинцы до сих пор верят в миф о нестабильной банковской системе и хранят деньги "под подушкой". Страх доверия финансовым учреждениям понятен, ведь в свое время люди теряли многолетние сбережения за день из-за перехода в новое экономическое измерение. Однако есть и другая сторона этого вопроса, ваши средства может "съесть" инфляция, отмечает банкир в комментарии 24 Каналу.

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Дмитрий Замотаев объяснил, какую валюту лучше выбрать для депозитов сейчас, чтобы лишь приумножить капитал.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Снижение учетной ставки до 22% дало мощный толчок к снижению максимальных ставок по гривневым депозитам на 1,5 – 2 процентных пункта. За последние 2 недели общая тенденция к снижению процентов по гривневым вкладам набирает обороты. Так, средние ставки по депозитам от 3 месяцев уже сократились до 12,5 – 13%, а на вклады от 6 месяцев до 1 года – до 16 – 17%.

По мнению банкира, низкая инфляция, которая по прогнозу НБУ составит 10,8% по итогам 2023 года, побуждает к дальнейшему снижению учетной ставки. То есть укреплению национальной валюты – гривны. Есть большая вероятность, что в сентябре ставка снизится еще на 1 – 2 процентных пункта, то есть составит 20 – 21%.

Прочность гривны – это хороший знак для "военной" экономики страны. В то же время крепкая национальная валюта отразится на номинальной доходности гривневых вкладов.

При дальнейшем сокращении учетной ставки максимальная доходность гривневых депозитов в конце года не превысит 14 – 15%, а средние ставки составят от 10% на вклады от 3 месяцев и до 13% на вклады от 6 месяцев до 1 года. Однако на фоне низкого уровня инфляции чистый доход гривневых вкладов в зависимости от их срока составит в среднем 3 – 5%,

– прогнозирует Замотаев.

Это означает, что, по меньшей мере, до конца года привлекательность гривневых вкладов будет оставаться достаточно высокой, существенного сокращения новых вкладов или перетекания вкладов в валютный сегмент будет маловероятным.

В сегменте валютных депозитов, как и за последний месяц, будет наблюдаться тенденция к постепенному росту процентов.

Многие банки, возобновляя собственные валютные депозитные программы, увеличивают проценты сразу на 1 – 1,9% с минимальных 0,02 – 0,01%, действовавших с начала полномасштабного вторжения. Такое резкое увеличение доходности следует расценивать как сигнал рынка, что "банк в игре" за лояльность клиентов,

– считает Замотаев.

По состоянию на данный момент максимальные ставки зафиксированы на отметках 3% (долларовые вклады сроком до 1 года) и 2,4% (вклады в евро сроком на 1 год).

Банкир прогнозирует, что средние ставки будут продолжать постепенно расти, однако в разрезе 1 – 2 недель любые изменения будут малозаметными. По идее, дальнейшее снижение учетной ставки ускорит сокращение % по гривневым вкладам, но без потерь "чистой" прибыли.

Привлекательность же валютных депозитов продолжит расти. Замотаев считает, что к концу сентября количество новых вкладов в валюте может возрасти до 20% общего объема новых депозитов.