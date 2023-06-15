НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження: навіщо й що зміниться для населення

Нацбанк надав можливість українцям переказувати за кордон кошти для погашення деяких зовнішніх кредитів та позик. Завдяки таким пом'якшенням регулятор прогнозує, що надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив.

Чому НБУ пом'якшив валютні обмеження

Надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик покращить умови залучення коштів в Україну, вважають в НБУ.

Актуально Чи зростуть ставки по депозитах: в НБУ прийняли рішення щодо облікової ставки

Також зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі,

– зазначив регулятор.

Яких саме кредитів та позик стосуються зміни

Це стосується переказу коштів для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;

надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

У НБУ також визначили, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.