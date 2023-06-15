Чому НБУ пом'якшив валютні обмеження
Надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик покращить умови залучення коштів в Україну, вважають в НБУ.
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Також зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.
Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі,
– зазначив регулятор.
Яких саме кредитів та позик стосуються зміни
Це стосується переказу коштів для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:
- забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
- надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.