Ситуація на валютному ринку в середині травня: невже долар знову зростає

Загальна ситуація на валютному ринку не зазнає істотних змін. Протягом наступного тижня валюта перебуватиме в системі звичних коливань.

Що відбувається на валютному ринку

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що курсові коливання, які спостерігалися протягом квітня, трохи вщухли. Так, станом на 1 травня порівняно з 1 квітня курс долара зріс в середньому на 1,3% (з 38,99 до 39,51 гривні).

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З початку року “м’яка девальвація” гривні склала майже 4%. Протягом наступних 8 місяців розрахована в бюджеті девальвація гривні може скласти ще 3% від початкового курсу долара на 1 січня – це 1,14 гривень до 40,7 гривні за долар.

Лєсовий каже, що після ухвалення пакета допомоги від США, питання макрофінансової допомоги на цей рік майже розв’язане. Маючи в резервах понад 43 мільярди доларів, регулятор має змогу проводити більш варіативну політику на валютному ринку. Саме тому з 4 травня НБУ продовжив процес лібералізації, скасувавши частку обмежень для бізнесу.

Як зазначає банкір, наразі існує кілька вірогідних сценаріїв розвитку ситуації на ринку з огляду на реакцію учасників за підсумками квітня. Цілком можливо, що у травні темп контрольованої девальвації може бути подібним до квітневого і складе орієнтовно 1 – 1,3%.

Тобто до початку літа офіційний курс долара імовірно сягне 40 гривень. За такого сценарію у літній період ситуація на валютному ринку буде досить інертною. І наступні відчутні зміни стануться вже восени.

Інший ймовірний сценарій це девальваційна "аритмія", коли після "активної" девальвації настане період курсового затишшя. Грубо кажучи, за такого розвитку подій, у травні курсові зміни будуть в межах 39,2 – 40 гривень за долар,

– зазначає Лєсовий.

Яким буде курс долара

Ринок поступово переходить до лібералізації. З 13 по 19 травня коридори валютних коливань будуть такими:

на міжбанку – 39 – 40 гривень за долар, 41 – 43 гривні за євро;

на готівковому ринку – 39 – 41 гривень за долар, 41 – 43,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку очікується на рівні 0,5 – 0,7 гривні. Щоденні курсові коливання не будуть значними: