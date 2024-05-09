Что происходит на валютном рынке

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что курсовые колебания, которые наблюдались в течение апреля, немного утихли. Так, по состоянию на 1 мая по сравнению с 1 апреля курс доллара вырос в среднем на 1,3% (с 38,99 до 39,51 гривны).

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С начала года "мягкая девальвация" гривны составила почти 4%. В течение следующих 8 месяцев рассчитанная в бюджете девальвация гривны может составить еще 3% от начального курса доллара на 1 января – это 1,14 грн до 40,7 гривны за доллар.

Лесовой говорит, что после принятия пакета помощи от США, вопрос макрофинансовой помощи на этот год почти решен. Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке. Именно поэтому с 4 мая НБУ продолжил процесс либерализации, отменив долю ограничений для бизнеса.

Как отмечает банкир, сейчас существует несколько вероятных сценариев развития ситуации на рынке, учитывая реакцию участников по итогам апреля. Вполне возможно, что в мае темп контролируемой девальвации может быть подобным апрельскому и составит ориентировочно 1 – 1,3%.

То есть к началу лета официальный курс доллара, вероятно, достигнет 40 гривен. При таком сценарии в летний период ситуация на валютном рынке будет достаточно инертной. И следующие ощутимые изменения произойдут уже осенью.

Другой вероятный сценарий это девальвационная "аритмия", когда после "активной" девальвации наступит период курсового затишья. Грубо говоря, при таком развитии событий, в мае курсовые изменения будут в пределах 39,2 – 40 гривен за доллар,

– отмечает Лесовой.

Каким будет курс доллара

Рынок постепенно переходит к либерализации. С 13 по 19 мая коридоры валютных колебаний будут такими:

на межбанке – 39 – 40 гривен за доллар, 41 – 43 гривны за евро;

на наличном рынке – 39 – 41 гривен за доллар, 41 – 43,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,5 – 0,7 гривны. Ежедневные курсовые колебания не будут значительными: