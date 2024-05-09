Какой актуальный ночной тариф на электроэнергию

Большинство потребителей имеют однозонные счетчики, поэтому независимо от времени суток стоимость света будет одинаковой – 2,64 гривны за киловатт. В то же время, двухзонный или трехзонный счетчики имеют разные тарификации.

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В таком случае с 23 до 7 часов будет действовать ночной тариф. На это время можно планировать стирку, полив огорода, нагрев воды в бойлере, включение электроотопления и тому подобное.

Таким образом, двухзонный счетчик предлагает следующие тарифы за электроэнергию:

с 7:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час – это ночной тариф.

В то же время трехзонный счетчик разделяет сутки на такие периоды:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (время пиковых нагрузок) – 3,96 гривны за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 2,64 гривны за киловатт-час;

50% от базовой ставки – с 23:00 до 7:00 – 1,05 гривны за киловатт-час – ночной тариф.

​​​​ Будет ли расти тариф в ближайшее время

Пока что предпосылок для роста тарифа нет. Однако нардеп Алексей Кучеренко отметил, что бюджетных ресурсов не хватает, чтобы удерживать тариф на актуальном уровне. По его мнению, нынешняя себестоимость электроэнергии составляет 3,50 гривны за киловатт.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил 24 Каналу, что тариф который платят украинцы занижен как минимум в 2 раза. А экономически обоснованной является цена для небытовых потребителей, то есть 6 гривен за киловатт.