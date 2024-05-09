Який актуальний нічний тариф на електроенергію

Більшість споживачів мають однозонні лічильники, тому незалежно від часу доби вартість світла буде однаковою – 2,64 гривні за кіловат. В той самий час, двозонний або тризонний лічильники мають різні тарифікації.

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У такому випадку з 23 до 7 години діятиме нічний тариф. На цей час можна планувати прання, полив городу, нагрівання води у бойлері, включення електроопалення тощо.

Таким чином, двозонний лічильник пропонує наступні тарифи за електроенергію:

з 7:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину – це нічний тариф.

Водночас тризонний лічильник розділяє добу на такі періоди:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (час пікових навантажень) – 3,96 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) – 2,64 гривні за кіловат-годину;

50% від базової ставки – з 23:00 до 7:00 – 1,05 гривні за кіловат-годину – нічний тариф.

​​​​ Чи буде зростання тарифу найближчим часом

Поки що передумов для зростання тарифу немає. Однак, нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що бюджетних ресурсів не вистачає аби утримувати тариф на актуальному рівні. На його думку, теперішня собівартість електроенергії складає 3,50 гривні за кіловат.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив 24 Каналу, що тариф який платять українці занижений у щонайменше 2 рази. А економічно обґрунтованою є ціна для непобутових споживачів, тобто 6 гривень за кіловат.