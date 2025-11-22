Кінець року вже незабаром: що очікує валютний ринок у грудні
- У грудні 2025 року очікується, що попит на валюту буде в 1,5 – 2 рази нижчим.
- Курс долара може зрости на 2,3 – 3,5%, тоді як курс євро може зрости на 13,2% – 16,7% протягом року.
У грудні 2025 року ситуація на валютному ринку буде досить жвавою та динамічною. Українці очікує цілий ланцюжок свят.
Що буде з валютою у грудні?
Підготовка до яких триватиме попри енергетичну й воєнну невизначеність, розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу.
Тому не можна виключати, що це буде дещо завчасним, а саме в останню декаду листопад. Для цього буде потрібна гривня, тому ймовірно, частина доларів, придбаних, наприклад, торік – на фоні інфляційного галопу – може бути конвертована в нацвалюту.
Водночас наприкінці року очікується нова хвиля вільної гривні, отриманої у вигляді традиційних щорічних бюджетних виплат:
- бонусів;
- премій;
- дивідендів.
Частина цих коштів потрапить на валютний ринок. Але навряд торішній сценарій повториться: цьогоріч очікується, що попит на придбання валюти буде в 1,5 – 2 рази нижчим.
Для порівняння: минулого грудні попит на 30 – 40% перевищував пропозицію. Тобто цьогоріч попит лише на 15 – 20% перевищуватиме пропозицію,
– пояснив банкір.
Таким чином, гривня має всі шанси зрівнятися з валютою в площині "пріоритетів для заощадження" (якщо українці вирішать скористатися вигідними депозитними пропозиціями банків, розмістивши кошти передусім на ультракоротких вкладах – 3 – 6 місяців, або ж 6 – 9 місяців).
Крім того, грудні можлива повільна контрольована девальвація гривні до меж 43 – 43,5 гривні за долар і 49,5 – 51 гривні за євро.
Але за умов збереження всіх основних базових чинників:
- ефективної монетарної стратегії – рішення НБУ щодо облікової ставки, що може суттєво підтримати міцність гривні;
- низької та контрольованої інфляції;
- активної ролі Нацбанку на міжбанку з виправданою тактикою "зчавлювання" у зародку будь-яких негативних тенденцій – утримання рівноваги між попитом і пропозицією;
- популярності гривні, як валюти заощадження (через розміщення коштів на депозитах та вкладання в ОВДП);
- більш-менш стабільної ситуації в енергетичній сфері.
Очікується, що 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні: очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за доларі до максимум 43 – 43,5 гривні за долар.
Нагадаю: саме долар є основною іноземною валютою в Україні, середньозважений курс якої закладається до Державного бюджету України,
– зазначив Лєсовий.
Водночас курс євро не залежить від режиму "керованої гнучкості" і формується на світовому співвідношенні долара до євро та співвідношенні гривні до долара. За 2025 рік за рік зростання цієї валюти може скласти від 13,2% до 16,7%.
Нагадаємо! На початку року офіційний курс був на позначці 43,7 гривні за євро.
Що ще слід знати щодо валюти?
Наразі гривневі депозити можуть бути у 12 разів більш прибутковими, ніж валютні. Зокрема українські банки зацікавлені у зростанні довіри до національної валюти.
Найбільш зваженим рішенням буде диверсифікація, тобто зберігати кошти рівними частинами у різних валютах, зокрема й на депозитах.