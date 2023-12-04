Перші результати "керованої гнучкості" курсу: НБУ зробив підсумок ситуації на валютному ринку

З початку жовтня НБУ запровадив на валютному ринку режим "керованої гнучкості". За цей час сегмент уже встиг пристосуватися до нововведень.

Висновки НБУ

На думку Юрія Гелетія, у листопаді відбулося поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем цього ж року.

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Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем – до 88 мільйонів доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно з 128 мільйонів доларів у вересні.

Також він додав, що офіційний курс коливається у обидва боки таким чином реагуючи на зміни на валютному ринку.

На готівковому ринку ситуація є стійкою – гривня зміцнилася на 0,8% з початку листопада. Натомість різниця між офіційним та готівковим курсом наблизилася до 3%.

Що буде з доларом у грудні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що нині у НБУ триває підготовка до наступного етапу лібералізації валютного сектору.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що у грудні курсові межі на міжбанку будуть на "ширшому" рівні 36 – 38 гривень за долар та 39 – 41 гривню за євро, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Різниця між курсами покупки та продажу також буде в листопадових межах – не більше 0,1 гривні.

Також у грудні на валютний ринок впливатимуть такі фактори: